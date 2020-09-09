Сотрудник петербургской колонии, подозреваемый во взяточничестве, просит любое наказание, кроме тюрьмы

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудника управления службы исполнения наказаний РФ, обвиняемого во взяточничестве.
По данным следствия, мужчина требовал у осужденного взятку. Последний хотел уехать из исправительного центра, за что должен был отдать 100 тыс. рублей.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, на чистую воду сотрудника удалось вывести с помощью муляжа, который он получил от посредника: сначала ему отдали настоящие 30 тыс., затем фальшивые 70, тогда его и удалось задержать.
Сотрудник колонии попытался скрыться, закрыв двери авто. После он просил любое другое наказание помимо тюрьмы. Мужчина объяснил, что между ним и руководством ФСИН есть разногласия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суд передадут дела о нападении на женщин в Петербурге. Среди статей – кража, убийство, разбой, изнасилование и другие эпизоды.