Сотрудник петербургской колонии, подозреваемый во взяточничестве, просит любое наказание, кроме тюрьмы

Сотрудник петербургской колонии, подозреваемый во взяточничестве, просит любое наказание, кроме тюрьмы
Невский районный суд заключил мужчину под стражу. Фото: Baltphoto_/ Pavel Dolganov

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудника управления службы исполнения наказаний РФ, обвиняемого во взяточничестве.

По данным следствия, мужчина требовал у осужденного взятку. Последний хотел уехать из исправительного центра, за что должен был отдать 100 тыс. рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, на чистую воду сотрудника удалось вывести с помощью муляжа, который он получил от посредника: сначала ему отдали настоящие 30 тыс., затем фальшивые 70, тогда его и удалось задержать.

Сотрудник колонии попытался скрыться, закрыв двери авто. После он просил любое другое наказание помимо тюрьмы. Мужчина объяснил, что между ним и руководством ФСИН есть разногласия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суд передадут дела о нападении на женщин в Петербурге. Среди статей – кража, убийство, разбой, изнасилование и другие эпизоды.

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