В «Охта Молле» искали взрывчатку два дня подряд

В среду, 9 сентября, в Петербурге вновь «заминировали» торговый центр «Охта Молл» в Красногвардейском районе. На этот раз эвакуировать посетителей не стали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение о заминировании экстренные службы получили ближе к вечеру. Аноним заявлял, что на первом этаже в большой черной сумке спрятано взрывное устройство.

Сотрудники Центра «Э» осмотрели ТЦ, но ничего опасного не нашли.

Анонима вскоре смогли вычислить и задержать. Теперь ему грозит уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала об эвакуации «Охта Молла» днем ранее. Тогда из здания вывели более 600 человек.