«Спартак» заинтересовался еще одним экс-зенитовцем: Кузяев может перейти в московский клуб

Московский «Спартак» планирует подписать бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

Красно-белые весьма заинтересованы в 27-летнем футболисте. Известно, что столичный клуб намеревается назначить игроку зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Об этом сообщает NevaSport.

Напомним, футболист в настоящее время находится в статусе свободного агента после того, как срок действия его контракта с сине-бело-голубыми подошел к концу 1 августа 2020 года. «Зенит» предлагал продление соглашения, но игрок взял время на раздумья.

За клуб Северной столицы Кузяев играл с 2017 года. В сезоне РПЛ 2019/20 футболист провел 20 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Примечательно, что совсем недавно в «Спартак» перешел другой зенитовец — Александр Кокорин. Правда, за столичный клуб дебютировать ему пока так и не удалось из-за травмы.

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