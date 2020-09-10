В Петербурге лидером по вводу жилья стал Московский район

В Московском районе за месяц ввели в эксплуатацию 63,5 тыс. кв.м. жилья. Фото: pixabay

В Московском районе за месяц ввели в эксплуатацию 63,5 тыс. кв.м. жилья. Фото: pixabay

В минувшем августе в Петербурге ввели в эксплуатацию почти 130,4 тыс. кв.м. жилья. Лидером по вводу в этом месяце стал Московский район.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству. В августе в городе ввели 77 новых домов на 2,5 тыс. квартир, включая индивидуальное строительство.

В Московском районе за месяц ввели в эксплуатацию 63,5 тыс. кв.м. жилья, всего три дома на 1613 квартир. На втором месте по объему ввода оказался Василеостровский район, где сдали 19,3 тыс. к.м. жилья — один дом на 278 квартир. Третье место у Петроградского района, где ввели 18,1 тыс. кв.м. — один дом на 283 квартиры.

Помимо жилья, в августе сдали 48 объектов общегражданского назначения, включая школу в Невском районе, детский сад в Василеостровском районе и крытый каток в Красногвардейском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте выпускавшего «Катюши» завода в Петербурге появится жилье комфорт-класса.