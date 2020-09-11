Небензя заявил, что у России нет оснований для расследования дела Навального

Небензя заявил, что у России нет оснований для расследования дела Навального
Заседание Совбеза ООН. Фото: Imago / ТАСС

В четверг, 10 сентября, представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Тема о госпитализации Навального была поднята на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Небензя рассказал, что в России считают, что на данный момент нет никаких оснований для начала расследования инцидента с Навальным, поскольку омские врачи не нашли никаких следов отравления в его организме. Об этом сообщает ТАСС.

Происходящее дипломат сравнил с постановочной игрой, которая выгодна ее неизвестному инициатору. Уточнил Небензя и то, что Россия так до сих пор и не получила официальных результатов исследований, подтверждающих отравление. Без этих данных в стране не могут должным образом разобраться в ситуации и понять, было ли совершено преступление на самом деле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный полностью пришел в сознание в берлинской клинике.

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