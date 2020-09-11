На Московском шоссе десять спасателей тушили полыхающий Volvo

В Пушкинском районе Петербурга среди ночи вспыхнул легковой автомобиль. Причина возгорания неизвестна.

Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в пятницу, 11 сентября, в 3:44. Машина марки Volvo горела у дома №70А по Московскому шоссе.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту происшествия оперативно выехали 10 огнеборцев на двухспецмашинах.

В 4:16 пожар был локализован: в иномарке сгорели все сгораемые части. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ранним утром тушили дачу. На ликвидацию возгорания спасатели потратили около часа.