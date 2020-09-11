Жительница Бокситогорска намеренно подожгла дом своей матери

Жительница Бокситогорска намеренно подожгла дом своей матери
Подозреваемая сама призналась в преступном деянии. Фото: Pixabay

Сложные семейные взаимоотношения между матерью и дочерью вылились в уничтожение имущества в Бокситогорском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в экстренные службы в среду, 9 сентября, поступило сообщение о возгорании дома в одном из садоводств. На следующий день в полицию пришла 38-летняя женщина, которая призналась, что данный пожар — это дело ее рук. Она рассказала, что дом принадлежит ее 62-летней матери, с которой у нее сложились достаточно непростые отношения. В отместку за причиненные обиды женщина решила поджечь собственность родительницы.

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу дали два года «строгача» за поджог Mercedes знакомого.

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Бокситогорск поджог уголовное дело


 

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