В Петербурге отрегулируют работу кальянных

В парламенте Северной столицы началась разработка законопроекта, который установит правила работы заведений, реализовывающих табачную продукцию.

В новом законе планируется прописать определенные правила для кальянных заведений, которые обеспечат их безопасную работу. Особое внимание будет уделено нормам пожарной безопасности и санитарным правилам. Также, кальянные могут обязать устанавливать мощные вытяжки. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Напомним, ранее в Государственной думе был принят закон, подразумевающий внесение электронных сигарет, кальянов вейпов в список табачных изделий. Таким образом, на данные устройства отныне распространяются все те же запреты и ограничение, как и на обычные сигареты. Однако Петербург, как город федерального значения, самостоятельно отрегулирует процессы, связанные с деятельностью кальянных.

При составлении законопроекта будут услышаны мнения и пожелания кальянного сообщества. Представители власти открыты к обсуждению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах.