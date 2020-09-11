С дорог Ленобласти после непогоды убрали 220 рухнувших деревьев

С дорог Ленобласти после непогоды убрали 220 рухнувших деревьев
Упавшее дерево в Ленобласти. Фото: "Ленавтодор"

Дорожные службы активно ликвидировали последствия стихии в Ленинградской области, убирая с проезжих частей поваленные деревья.

В общей сложности за ночь дорожники убрали с региональных дорог 220 деревьев. Отметим, что участники движения не почувствовали никаких неудобств из-за проводимых работ, так как дороги не перекрывались.

Большую часть деревьев ветер сломил в Кингисеппском и Выборгском районах — 50 и 61, соответственно. Во Всеволожском районе рухнуло на дороги 26 деревьев. Не обошлось без падений и Кировском и Сланцевском районах — 23 и 13 деревьев, соответственно. Об этом сообщает пресс-служба «Ленавтодор».

Отмечается, что порывы ветра в данных районах достигали 50 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штормовой ветер завалил Васильевский остров деревьями и светофорами.

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