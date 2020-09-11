Высокая смертность среди молодых петербуржцев и случаи заражения в школах: последние данные о Covid-19 в Петербурге

В Петербурге продолжают снимать антикоронавирусные ограничения, между тем в городе отмечается высокая смертность от Covid-19 среди молодежи: эти и другие последние данные о новой коронавирусной инфекции в материале Gazeta.SPb.ru.

Статистика

По состоянию на 11 сентября в Петербурге за сутки выявлено 216 заболевших коронавирусом. Выздоровело 105 человек, 17 — скончались. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии Covid-19 в Северной столице заразились 38 тыс. 867 горожан.

Отмена ограничений

В городе продолжают снимать ограничения, введенные весной этого года из-за опасности распространения Covid-19. 10 сентября стало известно об отмене запрета на проведение организованных групповых экскурсий в музеях и парках. Напомним, что с 12 сентября откроются театры и кинотеатры, фуд-плейсы и фуд-корты, пансионаты, санатории и дома отдыха начнут принимать постояльцев, а в помещениях можно будет проводить мероприятия. С 7 числа в очном режиме, но с соблюдением мер предосторожности заработали учреждения по оказанию социальных услуг гражданам.

Меры, которые необходимо соблюдать

Тем не менее петербуржцев призывают не отказываться от ношения масок, особенно в период сезонных заболеваний, даже тем, кто переболел коронавирусом. Об этом заявил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Евгений Соколович.

Заболеваемость

Кстати, о заболеваемости Covid-19. Единичные случаи, по данным управления Роспотребнадзора в Петербурге, были выявлены в десяти городских школах.

А по данным Медицинского исследовательского центра им. Алмазова, в Северной столице зафиксирована высокая смертность среди молодых горожан, подхвативших инфекцию. Таким образом ожидания специалистов по поводу того, что петербуржцы и петербурженки в возрасте от 20 до 30 лет болеют меньше, не оправдались.

В четверг, 10 сентября, председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана отметил, что в настоящее время в городе занято 84% коечного фонда для больных Covid-19. Для инфицированных детей свободно 30%.

Вакцина

Что касается вакцины от коронавируса, то, по словам замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Дениса Логунова, она станет доступной для всех лишь в марте-апреле 2021 года. До Нового года будет выпущено менее миллиона доз. По постановлению правительства их будут передавать в Минздрав, а ведомство определит группы риска, которым вакцина будет необходима.