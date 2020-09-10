Музеям в Петербурге разрешили проводить групповые экскурсии

Музеям в Петербурге разрешили проводить групповые экскурсии
Группам туристов вновь начнут проводить экскурсии. Фото: www.hermitagemuseum.org

В Северной столице сняли еще одно ограничение, которое было введено из-за вспышки коронавирусной инфекции в городе.

Петербургские власти сняли запрет на проведение организованных групповых экскурсий в городских парках и музеях. Об этом сообщили в петербургском комитете по культуре в четверг, 10 сентября.

Теперь туристические фирмы Петербурга могут возобновить сотрудничество с музеями и парками. Группам туристов вновь начнут проводить экскурсии, за организацию которых отвечают турфирмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный отрицает введение новых ограничений бизнеса во время второй волны Covid-19. Такое заявление сделали городском в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Петербуржцам пообещали, что бизнес-сфера продолжит работать в городе даже при введении других ограничений.

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