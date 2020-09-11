Ураганный ветер оставил без света десятки населенных пунктов Ленобласти

Ураганный ветер оставил без света десятки населенных пунктов Ленобласти
Упавшее дерево в Ленобласти. Фото: "Ленавтодор"

В четверг, 10 сентября, по Ленинградской области прошелся ураган. Скорость ветра при непогоде составила 25 метров в секунду.

О последствиях стихии рассказали в пресс-службе областного правительства. Сильнейший ветер повалил сотни деревьев и повредил линии электропередач в десятках населенных пунктов. На ликвидацию последствий урагана направили более 120 аварийных бригад.

На утро 11 сентября в регионе без света остаются жители 36 городов и поселков. Большую часть отключений должны были устранить до обеда.

Самые серьезные проблемы наблюдаются во Всеволожском, Кингисеппском и Волховском районах Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что «легкий питерский бриз» свалил в Петербурге десятки деревьев и затопил набережную. За день от последствий шторма пострадали два человека.

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