Петербуржец заплатит штраф за транспортировку отходов без документов

Петербуржец заплатит штраф за транспортировку отходов без документов
Прокуратура в связи с выявленными нарушениями направила материалы проверки в правоохранительные органы. Фото: pixabay

Прокуратура Невского района Петербурга выявила нарушения законодательства при транспортировке отходов.

Об этом стало известно в пятницу, 11 сентября. По данным следствия, гражданин перевозил стройотходы, грунт с примесью боя кирпича и бетона в отсутствие документов, подтверждающих вид отходов, класс опасности, цель и место их транспортировки.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

В результате виновное лицо привлекли к ответственности в виде штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга хочет закрыть алкогольные сайты. Правоохранители установили, что на семи сайтах круглосуточно торговали спиртными напитками. Доступ к интернет-ресурсам ограничен не был.

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