Разработчик «Новичка» поддержал версию об отравлении Навального более сильным ядом

Более сильной версии яда «Новичок» нет, а заявления о ее существовании — ерунда. Такое заявление сделал один из создателей отравляющего вещества Леонид Ринк.

Так он высказался о заявлении немецкой газеты Spiegel о «более сильной» версии яда. По его словам, вещество, о котором заявили в Германии, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии.

В разговоре с РИА Новости Ринк отметил, что в деле Навального точно не мог фигурировать «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД выяснило, где Навальный ел перед полетом в Москву. Доследственная проверка продолжается.