Разработчик «Новичка» поддержал версию об отравлении Навального более сильным ядом

Разработчик &#171;Новичка&#187; поддержал версию об отравлении Навального более сильным ядом
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Более сильной версии яда «Новичок» нет, а заявления о ее существовании — ерунда. Такое заявление сделал один из создателей отравляющего вещества Леонид Ринк.

Так он высказался о заявлении немецкой газеты Spiegel о «более сильной» версии яда. По его словам, вещество, о котором заявили в Германии, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии.

В разговоре с РИА Новости Ринк отметил, что в деле Навального точно не мог фигурировать «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД выяснило, где Навальный ел перед полетом в Москву. Доследственная проверка продолжается.

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"новичок" навальный политика


 

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