В Петербурге закончили реконструкцию тепломагистрали «Полюстровская»

В Петербурге завершили реконструкцию тепломагистрали «Полюстровская». Теплоэнергетики обещают, что за счет нее повысится надежность теплоснабжения в 655 зданиях в Калининском и Красногвардейском районах.

Как сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в рамках работ отремонтировали 1240 метров тепловой сети, которая проходит по территории Любашинского сада.

Окончание проекта было запланировано на четвертый квартал этого года, но работы смогли завершить раньше. Теперь на участке осталось демонтировать временный трубопровод и провести благоустройство.

Ранее gazeta.spb.ru писала о районах Петербурга с самыми дефектными теплосетями. По данным ГУП «ТЭК СПб», лидером по технологическим нарушениям на сетях стал Калининский район. На втором месте оказался Колпинский район. Третье место разделили Приморский и Выборгский районы, где по 31 дефекту.