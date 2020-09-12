Двор на Камышовой затопило из-за прорыва

В Петербурге аварийная бригада работает во дворе на Камышовой улице, которую затопило из-за прорыва.

Об этом сообщает ГУП «ТЭК СПб». Трубу прорвало в одном из дворов. Специалисты нашли дефект на трубопроводе диаметром 219 мм. На месте работают ремонтно-восстановительные бригады.

Отмечается, что дефект локализовали, место прорыва оградили. В зону ограничения горячего водоснабжения попали четыре дома.

Местных жителей просят не приближаться к местам прорывов – под асфальтом может находиться промоина с водой. Не стоит также оставлять транспорт в зоне прорыва.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге завершили реконструкцию тепломагистрали «Полюстровская».