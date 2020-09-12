Леноблизбирком проверил фейк о нарушении на участке в Гатчине

В субботу, 12 сентября, Леноблизбирком проверил жалобу на нарушение на УИК №371 в Гатчине.

Как сообщает «ЛенТВ24», жалобу подала избирательница, которая вместе с матерью не смогла проголосовать на участке в Гатчине. Она заявила, что, придя на участок, выяснила, что она и ее мать уже проголосовали. В списках она нашла номера их паспортов и подписи.

В Леноблизбиркоме заявили, что женщине предложили проголосовать, но от бюллетеня отказалась.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в первый день досрочного голосования на выборах в Ленобласти проголосовать успели более 210 тысяч жителей региона. Так, 60% избирателей проголосовали в помещениях для голосования. Остальные голосовали вне помещений. Представители областного избиркома побывали и на четырех островах Финского залива, где зарегистрировано несколько избирателей.