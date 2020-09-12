Во Всеволожском районе мужчина насмерть разбился на квадроцикле

Во Всеволожском районе мужчина насмерть разбился на квадроцикле
Место ДТП, где погиб квадрациклист. Фото: vk.com/dorinspb

В Ленинградской области водитель квадроцикла на большой скорости влетел в забор дачного участка и получил смертельные травмы. Он ехал вместе с пассажиром, тот был госпитализирован.

По информации регионального отдела пропаганды УГИБДД, смертельная авария произошла почти в семь вечера в субботу, 12 сентября, на территории массива Черная речка в садоводстве «Ягодка».

Двигаясь по улице Родниковой 35-летний водитель квадроцикла CF MOTO вылетел в кювет на Т-образном перекрестке, проехав по прямой. Там он врезался забор дачного участка, проломив его. Уже на участке транспортное средство перевернулось, что причинило серьезные травмы водителю, от которых он скончался еще до приезда скорой.

Его 27-летний пассажир был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с BMW на остановке на улице Фрунзе никто не пострадал.

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