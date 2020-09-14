Алексей Мишин оценил выступление своих фигуристов в контрольных прокатах

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал выступление своей группы в контрольных прокатах сборной России.

Тренер признался, что не хотел бы оценивать работу своих фигуристов, отметив, что это должны делать зрители. По его словам, «говорить о каких-то гарантированных успехах пока рано».

Мишин подчеркнул в разговоре с Nevasport, что впереди у спортсменов много работы.

«Будем двигаться», — подытожил заслуженный тренер России.

Напомним, в группе Алексея Мишина работают чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишин оценил дриблинг Дзюбы и рассказал, на кого из фигуристов похож игрок «Зенита». Тренер подчеркнул, что футболист играет напролом и всегда заряжен на победу, а также сравнил его игру с работой фигуриста Геннадия Красницкого.