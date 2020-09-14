Помещениями бывших магазинов оптоклуба «Ряды» в Петербурге могут заинтересоваться дарк-сторы

С понедельника, 14 сентября, в Северной столице прекратила работу сеть магазинов «Оптоклуб Ряды». За 5 лет деятельности в городе сеть открыла три гипермаркета, которые пользовались большой популярностью у местных жителей. Эксперты предположили, какие компании могут заинтересоваться освобожденными помещениями.

Отметим, руководство сети причиной закрытия магазинов назвало «негативным влиянием сложных обстоятельств». Генеральный директор INFOLine Иван Федяков считает, что бизнес мог закрыться из-за слишком большой конкуренции. Дело в том, что, когда в стратегии упор делается на дисконт, весьма сложно удержаться на плову. Для это стоит постоянно расширять бизнес и наращивать количество магазинов в разных регионах. Сам формат гипермаркетов тоже постепенно отходит на второй план. Покупатели в настоящее время больше ориентированы на онлайн-магазины и магазины у дома. Сказывается и факт того, покупательская способность из-за кризиса снижается. Об этом сообщает АБН.

Еще одним фактором для решения о закрытии могла стать пандемия. Петербуржцы боялись ездить в отдаленные магазины (все точки находились в непосредственности близости от КАД), а также активно посещать общественные места. Из-за этого фокус покупателей сместился с гипермаркетов на доставку и магазины у дома. Негативное влияние данной тенденции ощутили на себе многие торговые сети.

Федяков также предположил, кто может стать следующими арендаторами освободившихся площадей. Эксперт подчеркнул, что новых представителей продуктового ритейла ждать не стоит из-за большой конкуренции. Расположение также не является удачным. Скорее всего, помещениями могут заинтересоваться онлайн-игроки, такие как Ozon или Wildberries, для организации складов с товарами для интернет-заказов. К тому же, переоборудование помещений бывшего оптоклуба для данных целей не будет стоить серьезных затрат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оптоклуб «Ряды» завершил свою работу в Петербурге.