В Петербурге мужчина «оккупировал» крышу Александро-Невской лавры

В Северной столице неадекватный мужчина залез на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры и, по всей видимости, не собирается добровольно оттуда уходить. Он сидит там уже больше 13 часов.

Как информирует пресс-служба городского управления МВД, на месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Стражи порядка ведут переговоры с мужчиной, пытаясь наладить с ним контакт, однако результатов пока нет. Мужчина находится на высоте примерно с полуночи.

Сообщается, что правоохранители оценивают его состояние как неадекватное и предполагают, что он нуждается в медицинской помощи. Сам мужчина утверждает, что не хочет слезать с крыши, поскольку на земле ему угрожает опасность.

Как сообщает Mash, периодически мужчина обращается с крыши к прохожим с просьбой закинуть ему сигареты. Также известно, что у него есть нож.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина отсидит 4 года за спровоцированную драку с пистолетом в электричке.