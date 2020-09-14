В Петербурге мужчина «оккупировал» крышу Александро-Невской лавры

В Петербурге мужчина &#171;оккупировал&#187; крышу Александро-Невской лавры
Мужчина находится на крыше с полуночи. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице неадекватный мужчина залез на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры и, по всей видимости, не собирается добровольно оттуда уходить. Он сидит там уже больше 13 часов.

Как информирует пресс-служба городского управления МВД, на месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Стражи порядка ведут переговоры с мужчиной, пытаясь наладить с ним контакт, однако результатов пока нет. Мужчина находится на высоте примерно с полуночи.

С ним ведут переговоры. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сообщается, что правоохранители оценивают его состояние как неадекватное и предполагают, что он нуждается в медицинской помощи. Сам мужчина утверждает, что не хочет слезать с крыши, поскольку на земле ему угрожает опасность.

Мужчина боится, что ему грозит опасность на земле. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Как сообщает Mash, периодически мужчина обращается с крыши к прохожим с просьбой закинуть ему сигареты. Также известно, что у него есть нож.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина отсидит 4 года за спровоцированную драку с пистолетом в электричке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александро-невская лавра крыша неадекват новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси