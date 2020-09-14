В Ленобласти отремонтировали участок трассы Парголово — Огоньки

В Ленинградской области завершились дорожно-ремонтные работы на участке региональной трассы Парголово — Огоньки во Всеволожском районе.

Речь идет об участке, который проходит от поворота на деревню Медный завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия». Там уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины и поставили новые ограждения. На объекте применили щебеночно-мастичный асфальт, состав которого препятствует образованию колейности.

Отметим, что эта дорога связывает Петербург с Выборгским районом Ленобласти. Общая протяженность дороги составляет 36 километров. Часть трассы проходит по Сертолово. Дорога Парголово — Огоньки является одной из самых загруженных трасс 47 региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт на месяц закроет Михайловскую дорогу.