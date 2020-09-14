На Синопской набережной с 15 сентября ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать в течение месяца, до 15 октября. Фото: Baltphoto

Ограничения будут действовать в течение месяца, до 15 октября. Фото: Baltphoto

Государственная административно-техническая инспекция информирует о новых ограничениях на дорогах, которые ждут петербуржцев с завтрашнего дня.

Так, по данным, предоставленным ГАТИ, со вторника, 15 сентября, будет ограничено движение транспорта на участке Синопской набережной в Центральном районе Северной столицы. Изменения будут действовать в течение месяца, до 15 октября.

В течение этого времени АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» должна провести реконструкцию теплосетей на Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. В ГАТИ также подчеркнули, что исполнитель ремонтных работ обязан позаботиться о безопасном проходе для пешеходов на время реконструкции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как отразился на дорожном движении матч «Зенита» с «Арсеналом», который прошел сегодня на поле «Газпром Арены».