В Шушарах обнаружили две ручные гранаты времен ВОВ

Опасные предметы в очередной раз нашли на Сарицкой улице.

В Пушкинском районе Петербурга который раз находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На этот раз удалось откопать две ручные гранаты. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной столице 14 сентября.

Опасные предметы нашли во время земляных работ в поле на Сарицкой улице. Это уже не первая подобная находка в этом месте. Боеприпасы уже вывезли сотрудники Западного военного округа на полигон для дальнейшей ликвидации.

В МЧС настоятельно порекомендовали при обнаружении подозрительных предметов сообщаться им по телефону 01.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти земельные участки, предназначенные для многодетных семей, проверят на наличие боеприпасов времен войны.