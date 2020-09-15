В Шушарах обнаружили две ручные гранаты времен ВОВ

В Шушарах обнаружили две ручные гранаты времен ВОВ
Никто не пострадал. Фото: архивное фото МЧС

Опасные предметы в очередной раз нашли на Сарицкой улице.

В Пушкинском районе Петербурга который раз находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На этот раз удалось откопать две ручные гранаты. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной столице 14 сентября.

Опасные предметы нашли во время земляных работ в поле на Сарицкой улице. Это уже не первая подобная находка в этом месте. Боеприпасы уже вывезли сотрудники Западного военного округа на полигон для дальнейшей ликвидации.

В МЧС настоятельно порекомендовали при обнаружении подозрительных предметов сообщаться им по телефону 01.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти земельные участки, предназначенные для многодетных семей, проверят на наличие боеприпасов времен войны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боеприпасы мчс шушары


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси