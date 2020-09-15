На Васильевском острове женщину пытались убить ударом шила в шею

В Петербурге полиция Василеостровского района задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы.

По информации городской пресс-службы управления МВД, все произошло в ночь на 14 сентября у дома №51 по 8-й линии В.О. В полицию поступило сообщение от врача травмпункта о ножевом ранении. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили женщину, которая стала очевидцем нападения.

Женщина рассказала, что неизвестный злоумышленник напал на нетрезвую 42-летнюю гражданку, ударив ее в шею шилом, а после сбежал с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подозреваемого поймали через три часа на Среднем проспекте В.О. Им оказался 46-летний мужчина. На него открыли уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа ножом.