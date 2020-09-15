Россияне смогут ездить в Южную Осетию: граница открыта

Открыта граница с еще одной страной. Фото: https://pixabay.com

Открыта граница с еще одной страной. Фото: https://pixabay.com

Ограничения были введены в марте из-за пандемии коронавируса.

Граница между Россией и Южной Осетии открыта с сегодняшнего дня, 15 сентября. Об этом пишет ТАСС. Страны договорились о снятии ограничений, которые были введены еще в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

«Возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме»,

— говорится в пресс-релизе правительства республики.

Россиянам, желающим уехать в Южную Осетию, не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин. Напоминаем, что за весь период пандемии в республике выявили всего 90 случаев заражения. Нет ни одного летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам все еще нельзя пересекать границу с Финляндией.