Петербуржец хранил у себя дома оружие и боеприпасы

Петербуржец хранил у себя дома оружие и боеприпасы
Мужчина хранил опасные предметы, не имя разрешения на это. Фото: pixabay.com

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Кировском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Мужчина, проживающий на Народного Ополчения, устроил в своем жилище небольшой склад из опасных предметов.

«У гражданина 1986 года рождения были обнаружены и изъяты затворы и две личинки от винтовки «Мосина», коробка и ствол от огнестрельного оружия, предмет, похожий на пистолет, с магазином, детонаторы в количестве 15 шт., корпус гранаты»,

— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что разрешение на хранение у мужчины не нашлось. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили вооруженные атаки в школах и общественных местах.

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