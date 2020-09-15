Американцы нашли «нейтрализатор» коронавируса

Ученые из США провели исследование обнаружили средство, полностью нейтрализующее вирус SARS-CoV-2.

Как сообщает журнал Cell, ученые проанализировали 100 млрд потенциальных молекул, которые могут устанавливать связь с коронавирусным S-белком, участвующем в заражении патогеном. В результате было найдено самое маленькое белковое соединение, которое при слиянии с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.

В ходе экспериментов на животных ученые выяснили, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали число вирусных частиц у зараженных подопытных. Маленький размер соединения помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили, что последствия перенесения коронавируса могут ощущаться годами.