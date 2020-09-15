Уволенный работник угрожал поджечь АЗС в центре Петербурга

Росгвардейцы задержали уволенного работника заправки, который хотел сжечь бывшее место работы. Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу.

Это произошло около восьми вечера в понедельник, 14 сентября, на заправочной станции, расположенной на проспекте Обуховской Обороны. Бывший работник заправки пришел в помещение АЗС и начал неадекватно себя вести. Он схватил средство для розжига и стеклоомывающую жидкость, разлил их по помещению и начал кричать, что совершит поджог.

Бывшие коллеги дебошира не растерялись и нажали тревожную кнопку. Уже через две минуты на место происшествия прибыли сотрудники Рогвардии и задержали правонарушителя.

Впоследствии мужчина был передан сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грозившего поджечь дом в центре Петербурга задержали.