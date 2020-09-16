Под утро под Петербургом сгорел частный дом

В ночь на среду в Ленинградской области тушили частный дом на площадь 60 квадратных метров.

Согласно информации региональной пресс-службы главного управления МЧС, ведомство получило сообщение о полыхающем доме около пять утра. Все произошло на частном участке в поселке Дачное в Кировском районе Ленобласти в среду, 16 сентября.

На борьбу с огнем направили две дежурные смены пожарных частей Ленинградской области — 12 спасателей. Также к ликвидации пожара привлекли три специальные машины.

Уточняется, что площадь пожара в частном доме достигла 60 квадратных метров. Спасатели МЧС справились с задачей примерно за час. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Орехово полыхала баня. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 1.52 ночи.