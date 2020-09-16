Работнику «Ламоды» проломили голову и порезали шею на Исполкомской

В Петербурге с ножевым ранением госпитализировали мужчину, работающего в ООО «Купи Шуз» (Ла Мода). Полиция ищет нападавшего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером во вторник, 15 сентября, бригада скорой помощи госпитализировала 28-летнего мужчину из квартиры дома №9 по улице Исполкомской в центре города. Уточняется, что пострадавший работает торговым представителем компании «Ла Мода».

Все произошло около 21:11 у дома №5 по улице Исполкомской. У пострадавшего произошел конфликт с неизвестным, который ударил его рабочую машину. Все переросло в драку, которая обернулась ножевыми ранениями.

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с проломленной головой и ножевыми ранениями левого виска и шеи. С места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка пострадала от кулаков незнакомцев на Бухарестской.