Россия оспорит обвинения по ситуации с Навальным

Дипломаты задали ЕС девять вопросов, чтобы разобраться в происходящем.

Постоянное представительство России при Евросоюзе составило список из девяти вопросов и отправилось его в Европарламент. В письме идет речь об отравлении блогера Алексея Навального, а также об обвинениях Москвы в случившемся. Дипломаты убеждены, что в претензиях, выдвигаемых иностранным коллегами, много несостыковок. Об этом говорится на сайте российской миссии.

Российская сторона просит рассмотреть инцидент максимально прозрачно и прекратить травлю в СМИ. В письме сказано, что обвинения ЕС нелогичны, а также звучит призыв не политизировать отравление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы.