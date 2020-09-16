Средь бела дня петербуржец открыл стрельбу на проспекте Просвещения

Несколько жителей Петербурга пожаловались в полицию на гражданина, стрелявшего из пистолета в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во вторник, 16 сентября, в 14:18 в дежурную часть полиции обратилась петербурженка и рассказала, что неизвестный открыл стрельбу из пистолета у дома №30/1 по проспекту Просвещения.

Спустя десять минут в полицию обратился еще один местный житель и сообщил, что стрельба уже происходит у дома №22 по проспекту Просвещения.

Около этого дома полиция и задержала злоумышленника. Им оказался 32-летний подвыпивший мужчина, который нигде не работает. Он был вооружен охолощенным пистолетом Макарова.

В отношении хулигана составили административный протокол. Также на него открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Из отдела мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жительница Токсово выстрелила в голову своему сожителю после совместного распития алкоголя.