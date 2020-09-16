В Приморском районе женщина погибла, попав под электричку

Зачастую из-за наушников люди могут не слышать приближения поездов. Фото: Pixabay

Зачастую из-за наушников люди могут не слышать приближения поездов. Фото: Pixabay

Переход железной дороги недалеко от станции метро Старая Деревня закончился трагедией.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительными органами во вторник днем, 15 сентября, было получено сообщение о том, что электричка сбила женщину на Липовой аллее.

Сотрудники полиции и врачи скорой-помощи оперативно отправились на место происшествия, где застали уже погибшую 31-летнюю женщину. Недалеко от тела лежал телефон и наушники.

Точную причину гибели предстоит установить судмедэкспертам в морге. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти машинист насмерть сбил 10-летнего велосипедиста. Несчастный случай произошел в пятницу, 11 сентября. К сожалению, травмы пострадавшего оказались слишком серьезными, поэтому спасти его не удалось.