Сын Боярского рассказал о самочувствии отца

Сын Боярского рассказал о самочувствии отца
Депутат Сергей Боярский. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский прокомментировал резкое ухудшения состояния актера Михаила Боярского в одной из поликлиник Петербурга.

Сергей Боярский подтвердил инцидент, произошедший с отцом на медицинском осмотре перед вакцинацией от гриппа. Актер «немного поплыл», однако позднее пришел в себя и все-таки смог сделать прививку. Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, а его давление не вызывает беспокойства.

Напомним, во вторник, 15 сентября, стало известно, что у Михаила Боярского закружилась голова на приеме у врача в поликлинике. Причиной ухудшения состояния могло стать низкое давление или неудачное нажатие на лимфоузлы. Медики сразу же помогли 70-летнему артисту и привели его в чувства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, но отрицает это.

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