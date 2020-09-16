Сын Боярского рассказал о самочувствии отца

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский прокомментировал резкое ухудшения состояния актера Михаила Боярского в одной из поликлиник Петербурга.

Сергей Боярский подтвердил инцидент, произошедший с отцом на медицинском осмотре перед вакцинацией от гриппа. Актер «немного поплыл», однако позднее пришел в себя и все-таки смог сделать прививку. Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, а его давление не вызывает беспокойства.

Напомним, во вторник, 15 сентября, стало известно, что у Михаила Боярского закружилась голова на приеме у врача в поликлинике. Причиной ухудшения состояния могло стать низкое давление или неудачное нажатие на лимфоузлы. Медики сразу же помогли 70-летнему артисту и привели его в чувства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, но отрицает это.