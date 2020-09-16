Бранислав Иванович будет играть за «Вест Бромвич»

Футболист заключил контракт на один год.
Экс-игрок петербургского «Зенита» Бранислав Иванович официально объявлен игроком английского «Вест Бромвич Альбион». Он заключил контракт с клубом на один год и получил 20-й номер.
Напоминаем, что в петербургской команде иностранец был капитаном, его контракт закончился в июле 2020 года. За период сотрудничества с «Зенитом» Иванович вышел на поле 125 раз и забил 12 голов, а также совершился пять результативных передач.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бранислав Иванович уходит из «Зенита». К клубу Иванович присоединился в феврале 2017 года, после ухода Александра Анюкова стал капитаном команды.