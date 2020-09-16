В ЗакС Петербурга обсудили планы на ближайшее время

Состоялось первое осеннее пленарное заседание, на котором поговорили об инициативах и целях на год.

Сегодня, 16 сентября, состоялось первое осеннее пленарное заседание в ЗакС Санкт-Петербурга. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что важнейшая тема на ближайшее время – это преодоление кризиса после пандемии коронавируса. Властям пришлось перейти в режим строгой экономии, и депутаты понимают, что нужен такой законопроект, который поможет городу двигаться вперед.

Тем не менее, на поддержку льготников планируют потратить 3,5 миллиарда рублей, а на медицину – 8 миллиардов.

«Слово медицина звучит сейчас как «национальная безопасность». Здоровье человека – главное»,

— отметил Макаров.

Также в ЗакС планируют скорректировать десятки законов в связи с внесением изменений в Конституцию РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакСобрание «узаконило» правительство Петербурга.