Суд обязал режиссера Рахлина выплатить 1,5 млн после мюзикла о Маугли

Постановку показали на сцене ДК им. Ленсовета в 2019 году.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал режиссера Леонида Рахлина выплатить компании «СПК» 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет АБН.

Отмечается, что стороны договаривались о сотрудничестве – компания занималась всеми сопроводительными делами по организации постановки мюзикла «Маугли&Лия.Lоvе story». Всего на мероприятие потратили около 2,8 миллионов рублей. Рахлин должен был возместить все траты до 31 мая 2019 года, но не сделал этого в полном объеме.

Теперь режиссеру предстоит заплатить 1,5 миллиона рублей. Непонятно, будет ли он обжаловать.

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