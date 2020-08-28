Режиссером третьего сезона «Содержанок» станет отец Дарьи Мороз

Нашумевший российский сериал «Содержанки» получит продолжение, стало известно о съемках третьего сезона, режиссером которого станет отец исполнительницы главной роли Дарьи Мороз, Юрий Мороз.

Об этом рассказала сама Дарья, опубликовав совместное фото с папой в личном Instagram. «Да, да и да!», — наконец-то ответила актриса на волнующий поклонников вопрос, будет ли продолжение. По словам артистки, она искренне рада оказаться на одной съемочной площадке с отцом и, хотя в его карьер это будет первый проект для онлайн-платформы, не сомневается в успехе.