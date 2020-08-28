Режиссером третьего сезона «Содержанок» станет отец Дарьи Мороз

Режиссером третьего сезона &#171;Содержанок&#187; станет отец Дарьи Мороз
Неожиданная новость вызвала восторг у поклонников сериала и актрисы. Фото: Instagram @d_moroz

Нашумевший российский сериал «Содержанки» получит продолжение, стало известно о съемках третьего сезона, режиссером которого станет отец исполнительницы главной роли Дарьи Мороз, Юрий Мороз.

Об этом рассказала сама Дарья, опубликовав совместное фото с папой в личном Instagram. «Да, да и да!», — наконец-то ответила актриса на волнующий поклонников вопрос, будет ли продолжение. По словам артистки, она искренне рада оказаться на одной съемочной площадке с отцом и, хотя в его карьер это будет первый проект для онлайн-платформы, не сомневается в успехе.

Напомним, что «Содержанки» повествуют о жизни молодой девушки Дарьи, приехавшей из маленького города покорять Москву. История, однако, приобретает совсем другие краски, когда внезапно убивают её подругу-содержанку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 27 августа отмечался День российского кино.

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