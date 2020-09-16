Болельщик «Зенита» выплатит 3 тыс. рублей за провокационный баннер

Огромный баннер с изображением тренера Федуна вывесили во время матча Кубка России.

Болельщика «Зенита» оштрафовали за организацию размещения оскорбительного баннера во время матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На огромном плакате был изображен тренер и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун. Происходящее отсылало к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», в котором было показано совокупление со свиньей.

Фанат признал свою вину. Суд вынес ему наказание за нарушение порядка в виде штрафа н три тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Спартака» прокомментировал баннер фанатов «Зенита» с изображением Федуна. Для него подобное поведение неприемлемо, ведь клуб уважает петербургскую команду и взамен хочет такого же отношения. Однако, наблюдает подобные провокации.