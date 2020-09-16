Петербуржцы рассказали о резком запахе «рыжих» сточных вод, сливаемых в Невскую губу

Петербуржцы рассказали о резком запахе «рыжих» сточных вод, сливаемых в Невскую губу
Сточные воды в Приморском районе. Фото: кадр видео vk.com/sosedi_kvartala

Жители Приморского района забили тревогу после обнаружения непонятной жидкости, которую неизвестные сливают в восточную часть Финского залива.

Сообщается, что сточные канализационные воды дурно пахнут и имеют рыжий цвет. Течет же жидкость из трубы, находящейся рядом с Невской губой. На видеозаписи, опубликованной очевидцем видно, что труба перекрыта, однако, каким-то образом загрязненные воды большим потоком вырываются из нее. Об этом сообщает Neva.Today.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Охту назвали самой грязной рекой Петербурга. Работы по благоустройству водоема производить не будут по причине большой загрязненности. Использовать его попросту невозможно. В 2017 году Охту внесли в список рек, которые наибольшим образом страдают от сливов сточных вод. Сами петербуржцы неоднократно жаловались на плачевное состояние водоема.

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Невская губа приморский район сточчные воды


 

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