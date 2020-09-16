Финская торговая сеть Prisma откроет 10 новых супермаркетов в Петербурге

В России Prisma представлена только в Петербурге. У компании есть еще 8 супермаркетов в Эстонии и 68 – в Финляндии. Фото: Google View

В России Prisma представлена только в Петербурге. У компании есть еще 8 супермаркетов в Эстонии и 68 – в Финляндии. Фото: Google View

Финский ритейлер, несмотря на масштабный кризис, разразившийся из-за пандемии COVID-19, процветает и расширяется, постоянно открывая новые магазины в Петербурге.

Так, во вторник, 15 сентября, в Северной столице открыл двери для посетителей 17-й супермаркет Prisma. Владельцы торговой сети не собираются останавливаться и планируют в скором времени открыть еще десять магазинов. По предварительным расчетам, они должны заработать к 2024 году, пишет «Мойка78».

Новая торговая точка Prisma разместилась в торговом центре «Платформа», располагающемся возле станции метро «Лиговский проспект». Отметим, что не все проекты финской компании оказывались успешными — три супермаркета пришлось закрыть из-за убытков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли дамбу, которая не работала во время шторма.