В лесу Ленобласти нашли мертвым пропавшего без вести мужчину

В лесу Ленобласти нашли мертвым пропавшего без вести мужчину
Погибший мужчина ранее перенес два инфаркта. Фото: pixabay.com

В Бокситогорском районе Ленинградской области завершились поиски 69-летнего мужчины, который ушел в лес и не вернулся.

Около трех часов ночи во вторник, 15 сентября, в полицию обратилась 47-летняя дочь исчезнувшего пенсионера, которая заявила, что её отца нет уже больше двенадцати часов. Мужчина на машине уехал в лес и не вернулся, на связь все это время не выходил. Пропавший был одет в синюю рабочую куртку, камуфляжную панаму и сапоги-болотники, пишет «КП — Санкт-Петербург».

Поисковые отряды сразу же подключились к спасательной операции, и пенсионера нашли уже спустя несколько часов после звонка дочери, в 7:45 утра, неподалеку от трассы Вологда — Новая Ладога. К сожалению, мужчина был мертв. Причины смерти установит экспертиза. Пока же известно только, что погибший имел в анамнезе два инфаркта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли детей, исчезнувших в Ленинградской области.

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