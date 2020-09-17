«Отрезаны от мира»: жителям ЖК «Московский» преградил путь поезд

Местные отмечают, что вагоны преградили путь, поэтому невозможно куда-то ни уйти, ни уехать.

В Московском районе Петербурга этим утром, 17 сентября, произошла авария с участием поезда. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Все случилось рядом с ЖК «Московский» – у железнодорожных путей образовался затор, так как на переезде остановился поезд. Отмечается, что местные не могут покинуть район ни пешком, ни на машине.

«Не попасть, не выехать из комплекса ни на машине, ни пешком. Отрезаны от мира…»,

— пишут пользователи.

Пока что непонятно, почему поезд встал и как долго будет решаться эта проблема.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утро в Петербурге началось с небольших пробок. Некоторые улицы «встали» из-за огромного количества машин, а где-то совсем пусто.