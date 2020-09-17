После обнаружения массового захоронения советских граждан в Ленобласти возбудили уголовное дело

После обнаружения массового захоронения советских граждан в Ленобласти возбудили уголовное дело
Советских граждан убили во время ВОВ. Фото: pixabay.com

Граждане были убиты во время ВОВ.

В Лужском районе Ленинградской области обнаружили массовое захоронение советских граждан, которых убили во время Великой Отечественной войны. Под толщей земли покоились 134 человек – среди них нашли женщин и детей. В результате было возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в СО СК РФ по региону.

В 1941 году на Лужском оборонительном рубеже останавливались немцы, которые устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320». Он отличался жестким режимом. Чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента, будут изучены все доступные данные. Также специалисты продолжают разыскивать места захоронений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА.

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