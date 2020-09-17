ТЭК заменит в Колпино изношенные теплосети за 930 миллионов рублей

После завершения процедуры банкротства в отношении СПб ГУП «Пушкинский ТЭК», в ведомстве которого ранее находились теплосети в Пушкине и Колпино, объекты теплоснабжения перешли под контроль ГУП «ТЭК СПб».

Предприятие намерено модернизировать изношенные объекты в Колпинском районе, вложив в этот проект 930 миллионов рублей. В общей сложности, по территории Колпинского района проходит свыше 300 километров сетей, из которых около 60% прослужили без модернизации 25 лет.

По итогам первого полугодия 2020-го специалистами ТЭКа было выявлено 237 нарушений, обнаруженных на ранней стадии, благодаря современным технологиям. Тем не менее, удельная повреждаемость теплосетей в Колпино остается в 2,5 раза выше средней по предприятию. До конца года «ТЭК СПб» планирует заменить 14 километров сетей на территории района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилась реконструкция тепломагистрали «Полюстровская».