В аэропорту Пулково ветеринарный контроль прошли 4 глухаря

Глухари отправились к феремеру из Ленобласти. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Глухари отправились к феремеру из Ленобласти. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В аэропорту Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль необычных птиц — в Петербург прибыли 4 глухаря.

Состояние животных и сопроводительную документацию должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проинспектировали в грузовом терминале воздушных ворот Северной столицы. Об этом в среду, 17 сентября, информирует пресс-служба ведомства.

Птицы прилетели в город на Неве из Новосибирского зоопарка имени Шило и отправились к фермеру, живущему в Ленинградской области. Ветеринарный контроль не выявил никаких нарушений в содержании и перевозке животных, а также в документах, поэтому птиц допустили к получателю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских медиков оштрафовали за нарушения, допущенные в ветеринарной документации.