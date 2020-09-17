В Петербурге начали собирать троллейбусы «Адмирал»

«Мы подписали с «Газпромом» соглашение о переводе пассажирского транспорта на газомоторное топливо, что тоже очень важно, так как снижается экологическая нагрузка на город», - сказал губернатор. Фото: gov.spb.ru

«Мы подписали с «Газпромом» соглашение о переводе пассажирского транспорта на газомоторное топливо, что тоже очень важно, так как снижается экологическая нагрузка на город», - сказал губернатор. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов установил памятную наклейку на первый троллейбус «Адмирал», собранный на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

Современные низкопольные троллейбусы «Адмирал» оснащены климат-контролем и USB-разъемами, которые позволят заряжать гаджеты во время поездки. На данный момент на улицы Северной столицы выпущены 37 таких троллейбусов и еще около 50 появятся на маршрутах до конца года.

В среду, 17 сентября, градоначальник посетил Невский завод и проинспектировал процесс сборки современных троллейбусов, уведомляют в пресс-службе администрации Беглова. Кроме того, на этом же предприятии до конца года соберут первый отечественный сочленённый электробус. Глава Петербурга также ознакомился с производством еще одной новинки: сверхлегкого трамвая с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области выходят на работу автобусы с терминалами для бесконтактной оплаты.