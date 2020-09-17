В Петербурге разработали Концепцию развития системы безопасности на водных объектах

В Петербурге разработали Концепцию развития системы безопасности на водных объектах
Концепция будет реализована в два этапа. Фото: Baltphoto

В четверг, 17 сентября, в Петербурге состоялось заседание Морского совета под председательством губернатора города Александра Беглова.

Участники совещания предложили выдвинуть на рассмотрение Законодательного собрания Концепцию развития системы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга. Подразумевается, что её внедрение позволит проводить более эффективные профилактические мероприятия, а также повышать культуру поведения граждан на воде.

Текущая ситуация в Петербурге требует решительной модернизации. За последние 10 лет, согласно статистике, более 70% людей, погибших в воде, купались в запрещенных местах. Из них 75-80% были нетрезвыми, 20% не умели плавать, а 12% — дети. Еще 2% умерли в результате аварий и иных ЧП с маломерными судами, а около 4% погибли зимой, провалившись под лед.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проинспектировал сборку троллейбусов «Адмирал» на Невском заводе.

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