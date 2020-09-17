На площади Труда установят памятник адмиралу Федору Ушакову

Морской совет при правительстве Северной столицы поддержал соответствующую инициативу Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота.

Правительственный Градостроительный совет уже одобрил проект памятника великому адмиралу Федору Ушакову, который планируют установить на площади Труда. Поддержала его создание и профильная комиссия Общественной палаты Петербурга. Закладной камень памятника установят до конца года.

Открытие мемориала намереваются приурочить к 275-летию выдающегося отечественного флотоводца. Напомним, что на его счету 43 морских боя, каждый из которых оканчивался победой. Кроме того, сам Федор Ушаков утверждал, что смог сохранить целыми все свои корабли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области открыли памятник военному связисту Игорю Шифрину.